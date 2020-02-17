俄国女逃出武汉肺炎隔离 法院下令强制回院

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（法新社圣彼得堡17日电） 俄罗斯圣彼得堡法院今天下令，从博特金医院逃回家的女子伊莉娜，得强制回院接受武汉肺炎隔离。

33岁的伊莉娜（Alla Ilyina）在社群媒体发文表示自己逃出隔离室，还抱怨餐点难以下咽，而且缺乏洗发精等必需品后，圣彼得堡博特金医院（Botkin）罕见提告，要求法院命令她住院治疗，

法院裁决支持她「强制住院」，并说这必须立即执行。当地电视台画面显示，在审判后，法警护送她上救护车。

伊莉娜2月1日从中国海南搭机入境，回国几天后出现微发高烧及喉咙痛症状，医生诊断她患有「急性病毒疾病」，怀疑是武汉肺炎。

根据当地健康监管单位，她原本要从2月6日开始隔离14天，并在获得两次阴性检测结果才能离开，却在入院一天后逃离医院。

伊莉娜来自人权团体艾格拉（Agora）的律师切尔卡索夫（Vitaly Cherkasov）表示，她会再上诉。

伊莉娜告诉记者，等待测试结果费时，并抱怨说「只要他们想要」，她会一直被留在医院。

同家医院今天也对32岁的利巴可娃（Anna Rybakova）提告，她在伊莉娜之后逃离医院隔离室。另外两人据报也逃出，但在之后回院。

© 2020 AFP