威尼斯嘉年华开幕 天使降临仪式掀高潮

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（法新社威尼斯16日电） 数千民众今天身穿传统面具舞会服饰涌入义大利威尼斯圣马可广场（Saint Mark's Square），见证一年一度威尼斯嘉年华会开幕仪式「天使降临」（flight of the angel）。

每年威尼斯嘉年华会期间的第一个周日，都会有一名少女获选成为「玛丽」（Marie）表演开幕仪式「天使降临」（flight of the angel）特技，身系缆绳，从99公尺高的圣马可大教堂（Saint Mark's Basilica）钟楼缓缓降落到地面舞台上。

这位「天使」悬吊空中时，会将五彩碎纸撒向下方的观众。

今年获选成为「天使」的潘尼（Linda Pani）告诉法新社电视台（AFP-TV）：「这是一股纯粹的能量。我漂浮在空中时，感受到能量从我的脚底窜上来。」

她还说，「这实在太惊奇了，我感受到体内有风、火、水、土」，这个经验「可能是我人生中最快乐的3分钟」。

流传数世纪的威尼斯嘉年华会起源于基督教大斋期（Lent）前的狂欢作乐，每年吸引大批义国国内与海外游客前来参加面具嘉年华会并欣赏戏剧演出。

今年的威尼斯嘉年华会将于本月25日结束。（译者：李佩珊/核稿：严思祺）

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