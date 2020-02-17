川普座车佛州赛道展威风 数万赛车迷喝采

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（法新社佛州岱托纳滩16日电） 美国总统川普今天搭乘全副武装的凯迪拉克总统座车「野兽」（The Beast），在佛州岱托纳滩的赛车道上缓缓绕场，接受现场数万赛车迷欢呼喝采。

川普正在备战11月大选争取连任。今天他在美国改装房车系列赛岱托纳500大赛（NASCAR Daytona 500）担任仪式发令人，依传统下达「绅士们，启动引擎」的指令。

根据系列赛高层，总统车队接着率领40辆赛车在赛道上列队前进，这是史上第一次有美国总统这么做。

川普向齐聚佛州岱托纳国际赛车场（Daytona International Speedway）的「数万爱国人士」致谢，他并形容这场赛事是「道地的美国荣耀」。

川普告诉群众：「不管谁获胜，最重要的是上帝、家庭与国家。」

他说：「赛车会狂飙，粉丝会尖叫，这场伟大的美国赛事即将展开。」现场群众则高喊「美国、美国」回应川普评论。

川普今天搭乘总统专机空军一号（Air Force One），从自己的度假胜地海湖俱乐部（Mar-a-Lago）抵达赛车场。总统夫人梅兰妮亚（Melania Trump）、长子小唐纳．川普（Donald Trump Jr.）与女婿库许纳（Jared Kushner）与川普相伴。

© 2020 AFP