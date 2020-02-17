投资人担心疫情拖累全球经济 亚股多收黑

广告 继续浏览后续

（法新社香港17日电） 由于武汉肺炎在中国死亡病例攀升，确诊也突破7万大关，引发投资人担忧疫情冲击全球经济。加上日本和新加坡传出负面经济消息，亚洲股市今天大多收跌，上海和香港股市则收红。

美国股市14日收盘走势分歧，今天因假日休市。交易商因此将注意力转向亚洲传出不佳的经济消息。

日本政府今天公布，去年10到12月的一季经济较前季萎缩1.6%，创下5年多来最大萎缩幅度。新加坡也因武汉肺炎疫情重创观光和贸易，而下修今年经济成长预测。

欧洲最大经济体德国14日已公布，去年第4季经济零成长。国际货币基金（IMF）昨天也警告，武汉肺炎疫情可能伤害今年全球经济活动。

金融服务公司AxiCorp的分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示，虽然武汉肺炎重灾区湖北省以外的中国确诊病例增加速度近日放缓，令投资人松口气；但若中国经济受到影响比预期严重，市场气氛可能没这么乐观。

东京股市今天收盘下跌0.7%，新加坡股市收低0.2%，台北股市收跌0.4%，首尔股市收低0.1%，雪梨和吉隆坡股市也皆收黑。

不过，上海股市今天终场劲扬2.3%，因中国人民银行宣布新措施，以缓和疫情危机对中国经济造成的冲击。香港股市也收高0.5%。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP