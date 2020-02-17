抗暖化 匈牙利总理推每1人出生政府种10颗树

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（法新社布达佩斯16日电） 匈牙利总理奥班今天承诺，每1名新生儿出生，政府将种10棵树，以行动对抗气候变迁。他说，这是政府上周通过的「气候行动计画」的一部分。

民族主义派的奥班（Viktor Orban）在年度国情咨文演说中表示：「我们将为每名新生儿种下10棵树，到了2030年，我国森林面积将因此增加27%。」奥班并未提供行动进一步细节。

奥班1月形容政府的气候计画是以「基督教民主主义」（Chistian democratic）方式对付全球暖化。他经常用这个词形容政策，例如当他激烈反对穆斯林国家移民时。

匈牙利政府的「全国能源和气候计画」（National Energy and Climate Plan）目标至2030年让全国90%的发电达到碳中和，以核电和太阳能电力取代。

匈牙利执政党青年民主党（Fidesz）的政治人物过去经常对气候议题持矛盾态度。奥班政府一名资深阁员去年还称瑞典环保少女童贝里（Greta Thunberg）是「生病的孩子」，还说她发起的街头运动令匈牙利老百姓反感。

不过，奥班和青年民主党近期却改变语调。奥班原本拒绝接受欧洲联盟（EU）设定的2050年碳中和目标，但在布鲁塞尔对欧盟国核能依赖度做出让步后，奥班去年12月签署协议。匈牙利政府最新政策也巩固这番转向。

奥班今天还矢言，要在7月底前消灭国内非法垃圾掩埋场，禁止一次性塑胶用品，以及在2022年底前让市区公车全面电动化，并以财务「支援中小企业进行绿化」。（译者：李佩珊/核稿：张正芊）

© 2020 AFP