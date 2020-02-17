插手川普亲信案 美前司法官员连署要求部长下台

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（法新社华盛顿16日电） 上千名美国司法部前官员今天在网上公布一项连署声明，要求司法部长巴尔（William P. Barr）下台，质疑巴尔对总统川普亲信史东一案干预司法。

千人连署信函今天在网路上流传，信中指出，基于种种举措，以及他们对司法部公正与法治信誉造成的伤害，巴尔应该下台。

声明还说，不能因为一个人是总统的亲密政治盟友而在犯罪起诉上享有特殊待遇。

前特别检察官穆勒（Robert Mueller）于2017年至2019年调查俄罗斯涉嫌干预2016年美国总统选举、图谋拉抬川普选情一案，过程中牵涉到与川普有数十年交情的政治操盘手史东（Roger Stone），史东去年11月以欺骗国会、阻碍调查及干扰证人等罪状被判有罪，检察官建议量刑7至9年。

川普随后推文抱怨，指史东受到「司法不公」待遇；之后司法部表态，改而不具体求刑；接着4名承办检察官全数退出此案，部分媒体认为这是一种抗议。

面对群情激愤，巴尔13日在接受电视访问时杠上川普，要他别再推文对刑事案件指手画脚，并说：「总统的推文让他的工作『没办法做』」。（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP