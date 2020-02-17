武汉肺炎波及 新加坡估今年经济恐负成长

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（法新社新加坡17日电） 由于中国爆发2019年冠状病毒疾病（COVID-19）疫情，冲击前往新加坡的旅游人口及贸易往来，新加坡今天宣布下修今年经济成长预测，最坏可能萎缩0.5%。

新加坡是中国以外疫情最严重地区，目前确诊达75例；中国则有超过7万例确诊。而中国是新加坡最大观光客来源国和出口主要目的地。

新加坡如今将今年经济成长率预估，由去年11月预期的0.5%至2.5%调降至-0.5%至1.5%。

新加坡贸易和工业部在声明中指出：「冠状病毒疫情...已影响中国、新加坡及全世界许多国家。在亚洲，疫情恐伤害中国与其他受波及国家今年经济成长前景。」

声明还说，造访新加坡的旅客已开始减少，出口也预计将受到打击。而随着民众减少外出购物与用餐，新加坡国内消费很可能下滑。

联昌国际私人银行（CIMB Private Banking）分析师宋诚焕警告，新加坡可能陷入技术性经济衰退。他说：「（新加坡经济）确实有可能连2季（较前季）萎缩，甚至连2季较去年同期萎缩。」

「从数学计算来看，这是有可能的，考量到全球供应链的紧密程度和中国经济成长放缓带来的冲击。中国经济走软，会对新加坡这类贸易导向的小型经济体造成广泛影响。」

© 2020 AFP