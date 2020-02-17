美国自钻石公主号撤侨 政策急转弯美乘客不满

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（法新社横滨17日电） 钻石公主号邮轮乘客因武汉肺炎疫情被隔离多日后，美国专机今天把船上自家公民送回国。然而撤侨计画却引起部分美籍乘客愤怒，依据这项姗姗来迟的计画，他们得再被隔离14天。

俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）已在中国大陆造成逾1700人死亡、超过7万人确诊。目前停靠在日本横滨港的钻石公主号，则是中国境外最大规模群聚感染处，船上确诊人数已达454人。

有部分美国人决定拒绝参与撤侨。

美籍律师史密斯（Matt Smith）偕妻子一同待在船上，他推文说：「我的健康状况良好，我的两周隔离时间快满了。我怎么会想跟他们认为可能染病的其他人，一起被送上巴士和飞机？将近两周以来，我都跟他们彼此隔绝。」

史密斯形容，有一名美国乘客在巴士驶来载他们时，站在阳台上高喊「美国、美国」。史密斯写道：「她当然违反隔离规定没戴口罩，还跟隔壁阳台的乘客聊天…你希望我跟她一起搭巴士吗？」

今天一早，已有数台巴士载着美国乘客离开钻石公主号，巴士驾驶身穿全身防护衣。但52岁美籍乘客阿拉纳（Sarah Arana）说，这个阶段并未进行健康检查。阿拉纳并表示，美国政府应该「更早、从一开始」就采取行动。

美国驻日使馆证实两架包机已离开日本、飞往美国。

首架包机已抵达加州曲维斯空军基地（Travis Air Force Base）。另一架不久将降落在德州拉克兰空军基地（Joint Base San Antonio-Lackland）。

日本政府对钻石公主号的因应措施，正面临愈来愈多批评。在美国撤侨后，预计加拿大、澳洲、义大利、以色列与香港都将进行撤侨。

© 2020 AFP