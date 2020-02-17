詹姆斯队逆转 NBA明星赛取胜

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（法新社芝加哥16日电） NBA明星赛打完前3节处于落后的詹姆斯队，末节克服劣势率先达标，以157比155逆转击败安特托昆博队。

为了纪念乐于行善的已故球星布莱恩（Kobe Bryant），美国职篮NBA明星赛前3节都是独立的小比赛，每节比分都从0比0开始，打完1节12分钟后，分数较高的队伍就是胜队。每节胜出的球队都能获得10万美元（约新台币305万元）的奖金，奖金将作为慈善捐款。

为了向布莱恩永不服输的「曼巴精神」看齐，以往明星赛重攻轻守、甚至完全「不设防」的情况不再，两队从比赛开始就卯足全力，前2节两队各拿1胜，第3节比赛双方则是41比41平手。

而明星赛的第4节不限时间，取前3节打完领先的安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）队得分133分，加上象徵布莱恩背号24号的24分后，以157分为赢球的目标分数，两队谁先拿下157分就是最后的胜队，胜队获得20万美元（约新台币610万元）奖金，奖金同样作为慈善用途。

第4节开打时，詹姆斯（LeBron James）队以124比133落后安特托昆博队，要率先拿下目标分数157分，难度比对手高上不少，但两队此节互不相让，过去明星赛几乎不曾见过的高强度防守屡屡出现，让表演为主的明星赛，彷佛是决定总冠军的关键殊死战。

詹姆斯队第4节在惊涛骇浪中将比分超前，156比155领先之际，戴维斯（Anthony Davis）获两罚机会，他第1罚不进，让比赛还有悬念，但第2罚稳稳罚进，让詹姆斯队率先拿下157分，以157比155逆转击败安特托昆博队，拿下今年明星赛的胜利。

前洛杉矶湖人球星布莱恩搭乘的直升机，1月在洛杉矶近郊山区坠毁，他和女儿吉安娜及其他7人全部身亡，他的离世震惊体坛，今天在芝加哥进行的NBA明星赛，也展现巧思向他致敬。

为了向生涯20年都在湖人度过的布莱恩致意，今天赛前由湖人传奇球星魔术强森（Magic Johnson）致词，盛赞布莱恩对家庭乃至洛杉矶社区的付出，他并说：「布莱恩的骤逝对整个NBA大家庭来说，都是艰难的一刻。」

除了表演活动，球迷可藉由现场影片再度一睹布莱恩的风采。今年明星赛两队球员分穿背号「24」和「2」的球衣，纪念布莱恩（背号24号）和吉安娜（背号2号）。同样为了悼念这场悲剧，球员球衣右胸近肩膀处还绣有9颗星星，向9名罹难者致意。

© 2020 AFP