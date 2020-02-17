音速小子超会冲 北美票房夺第一

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（法新社洛杉矶16日电） 派拉蒙出品的家庭片「音速小子」（Sonic the Hedgehog）以北美5700万美元票房成绩，登上北美票房冠军。 本周末排名第2的电影票房收入落后「音速小子」一大截，华纳兄弟超级英雄片「猛禽小队：小丑女大解放」（Birds of Prey）3天收入来到1710万美元（4天1950万美元）。

排名第3的是本周末新上档的索尼恐怖片「逃出梦幻岛」（Fantasy Island），进帐1240万美元（4天1400万美元）。这部由麦可潘纳（Michael Pena）和Maggie Q主演的电影，是将1970年代电视节目搬上大银幕。

同样本周末新上档的环球爱情剧情片「照片」（The Photograph），这部由凯斯史坦费尔德（Lakeith Stanfield）和伊莎蕾（Issa Rae）主演的电影，首映以1230万美元（4天1400万美元）排名第4。

排名第5的是索尼动作片「绝地战警FOR LIFE」（Bad Boys for Life），进帐约1130万美元（4天1280万美元）。

排名第6到第10的电影依序为：「1917」（1917），810万美元（4天940万美元）；「野蛮游戏：全面晋级」（Jumanji: The Next Level），570万美元（4天700万美元）；「寄生上流」（Parasite），550万美元（4天670万美元）；「杜立德」（Dolittle），510万美元（4天630万美元）；「每况愈下」（Downhill），470万美元（4天520万美元）。（译者：蔡佳敏/核稿：严思祺）

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