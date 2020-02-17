UN秘书长：各国应果断行动推动转型 面对全球暖化

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（法新社伊斯兰马巴德16日电） 联合国（UN）秘书长古特瑞斯（Antonio Guterres）今天表示，面对全球暖化日益严重，各国政府必须采取果断行动和「转型改变」。

联合国气候变化纲要公约第25次缔约方会议（COP25）去年12月在西班牙马德里举行，本应在2015年巴黎气候协定基础上，达成突破性的承诺。

然而，取而代之的是各国政府间含糊其词，观察员则抨击他们不够格且不具上进心。

古特瑞斯在巴基斯坦首都伊斯兰马巴德（Islamabad）致词时说：「我们的地球正在燃烧，但太多决策者仍在胡来。」

「唯一的出路就是采取果断的气候行动…循序渐进的方法已不足。」

联合国政府间气候变迁问题小组（IPCC）2018年底得出结论，为遏止全球气候乱象，将需社会和全球经济重大转型。IPCC的报告指出，2030年前全球二氧化碳排放量必须减少45%，并达成2050年「净零」碳排目标，将气温上升幅度控制在摄氏1.5度。

古特瑞斯谈到将于11月在英国苏格兰格拉斯哥（Glasgow）举行的第26次缔约方会议（COP26），他说「各国政府必须以更大的野心，实现世界所需及人民要求的转型改变」。

古特瑞斯说，富裕国家应该打头阵，包括停止「有悖常理的」化石燃料补贴。

© 2020 AFP