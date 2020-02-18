日产财报亏损 股东临时大会炮火四射

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（法新社东京17日电） 日产汽车今天举行临时股东大会，股东对经营阶层强力炮轰，对股利分发、行政支出、股价，甚至是他们使用的汽车车款提出质疑。

股东今天表决通过内田诚（Makoto Uchida）出任执行长的人事案，但内田诚仍遭到愤怒质疑。

日产（Nissan Motor Co.）去年4月到12月财报，净利大降逾87%。而10月到12月净损261亿日圆，这是日产10多年来首度第3季呈现亏损，因而未分发股利。

一名股东愤怒表示：「我以800日圆一股买下日产股票，我从没想到它会跌到700日圆以下，现在是每股500日圆不到，你对此有何看法？把它卖掉是否比较好？我该拿日产股票怎么办？」

自从日产汽车公司前董事长戈恩（Carlos Ghosn）惊传被控财务不当行为而遭逮捕，之后又弃保潜逃，日产仍在努力挽回公司声誉。

内田诚在今天的大会中试图安抚股东，他指出，预计5月展开策略性检讨，盼能扭转公司命运。

他说：「各位股东，请给我们时间，感谢你们的耐心…我希望日产更好，包括我自己在内，所有高阶管理阶层正在认真看待此一情况，也在寻求解决之道。」（译者：纪锦玲/核稿：刘文瑜）

© 2020 AFP