武汉肺炎延烧 F1赛事越南照办不误

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（法新社河内18日电） 在武汉肺炎持续延烧之际，同样都是一级方程式（F1）赛车，在中国与越南却有不同的命运。原本要在中国上海举行的F1赛事因疫情而延期，但越南的赛事则将如期于4月登场。

F1赛车越南大奖赛执行长黎玉枝（Le Ngoc Chi）向法新社表示，比赛将如期在4月5日登场。

武汉肺炎已夺走中国逾1800条人命，并搅乱亚洲运动赛事的日程，多项顶级赛事被迫延期，包括上海的F1赛车中国大奖赛，以及香港国际7人制橄榄球赛。

但越南当局说，越南首次的F1赛事将如期举行。越南国营媒体今天报导，河内旅游局副局长陈忠孝（Tran Trung Hieu）说：「F1赛事不会延期，虽然这只是一个运动赛事，但对越南与河内的观光都有很大的影响」。他还说，将采取所有措施确保赛事安全。

建设工作本周持续进行，法新社记者看到工人们在赛道上架设看台。F1努力在东南亚开辟新市场，令越南这个共产国家首度尝到F1赛事的辉煌与魅力。

河内对这项赛事的欢迎程度下了很大的赌注。河内去年与F1签了一个10年合约，越南国营媒体说，这每年要花越南6000万美元。这项花费由越南最大企业集团VinGroup所承担。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP