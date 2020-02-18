研究：野火危机影响3/4澳洲人 当局支持率暴跌

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（法新社雪梨18日电） 澳洲野火延烧5个月，根据今天公布的一项调查，澳洲3/4民众、将近1800万人自认受到这波致命野火危机影响。调查也显示，野火这一烧，同时烧掉了政府和煤炭计画的支持率。

澳洲去年9月爆发野火，一连烧了5个多月，夺走30 多条人命并烧毁数千栋民宅，影响民众甚钜。

澳洲国立大学（Australian National University ）社会研究主笔毕德尔（Nicholas Biddle）表示：「这场火灾几乎影响到每个澳洲民众，这将会影响我们许多人好几年。」

这项访问3000人的调查指出，14%成人受到直接影响，他们的房屋没了或受损，或是全家被迫撤离。

除了近300万人直接受冲击，更有1500万名澳洲人受到间接影响，包括受野火烟雾影响或度假计画泡汤。

野火冲击规模如此广泛，震惊研究人员，也将成为坎培拉当局的一大隐忧，尤其许多民众对政府观感不佳，批评政府危机因应不力、不太关心气候变迁。科学家认为，干旱和气候变迁导致不利天候条件恶化，助长野火燎原。

澳洲总理莫里森（Scott Morrison）先前在火势蔓延之际到美国夏威夷度假，并且拒绝进一步减少碳排，因而招致批评。毕德尔说：「仅27%受访者表示他们对政府有信心或非常有信心。」等于是3个月下滑11个百分点。

他说：「这是我在这么短时间内见过信心下滑幅度最大的一次。」

上次大选支持政府的受访者中，支持新建煤矿场的比例从野火危机前的72%跌到1月的57%。

© 2020 AFP