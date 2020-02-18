祖克柏访欧 吁规范科技公司需新主管机关

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（法新社华盛顿17日电） 脸书（Facebook）执行长祖克柏向欧洲联盟官员表示，监督规范大型科技公司，亟需新的主管机关。欧盟俨然已成为全球监管矽谷科技公司的最高执行者。

祖克柏（Mark Zuckerberg）在和欧盟官员会面时强调，重要的是控制平台上的仇恨言论与假讯息，而不会沦于打压言论自由。脸书旗下还拥有Instagram与Whatsapp。

祖克柏向欧盟执委会副主席乔霍瓦（Vera Jourova）提及此一话题。脸书两年前发生剑桥分析公司（Cambridge Analytica）丑闻时，乔霍瓦曾公开发言痛批脸书。

脸书2018年被控与目前已倒闭的英国政治顾问业者剑桥分析公司分享8700万用户的资讯，违反脸书2012年与美国联邦贸易委员会（FTC）就隐私问题达成的「协议裁决」。FTC调查结果发现脸书在保护用户隐私方面问题多多。

欧盟发言人说，乔霍瓦则提出和保障民主、基本人权、自由公平选举，以及对抗假讯息等有关的议题，其中包括政治广告透明化。

脸书在提交给乔霍瓦的报告中强调，约束不当言论的方法，是要确保平台能在适当的制度下运作，而不是让这些平台为言论本身负责。

脸书说，线上内容「可能需要一个新的主管机关」。

也曾和祖克柏会过面的欧盟执委布勒东（Thierry Breton）说，脸书的报告虽然有趣，但有所不足，关于平台的责任处理得太慢也太少。

布勒东说，脸书必须「对责任有更多具体描述，而且对大型科技公司在市场上的优势也未提到 」。

脸书、推特（Twitter）、Google等科技巨擘面对愈来愈大压力，舆论要求这些平台拿出更好办法，应对一些政府与政治团体藉平台来散布误导的讯息或不实消息。

祖克柏15日在慕尼黑安全会议中说：「现行架构有两套，一套用来管理报纸与媒体产业，一套模式用于电信业。电信业模式是让资讯流通，但你不会因为某人在电话线上说了某些伤害性言论，就找电信公司算帐。我其实认为应该有一套介于两者之间的管理办法。」（译者：纪锦玲/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP