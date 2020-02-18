苹果忧疫情冲击生产 亚股重挫收黑

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（法新社香港18日电） 由于苹果公司（Apple）警告，武汉肺炎恐打击旗下产品生产和在中国需求，引发投资人担忧疫情可能对企业获利及经济成长带来更广泛冲击，亚洲股市今天大多应声重挫收黑。

亚股投资人未受欧洲股市昨天走扬激励，而是将焦点摆在武汉肺炎可能带来的后果。截至目前已有1800多例死亡，超过7万2500人确诊，大多在中国。

这场疫情不仅打击企业获利，还引发民众恐慌抢购物品和经济上的不安反应，一些知名运动赛事及文化活动也纷纷取消。

苹果更警告，受疫情影响，现行季营收恐低于预期。消息传出后，苹果亚洲供应商股价受到打击，拖累大盘。

东京股市今天收盘下挫1.4%，写下连续4个交易日收黑。日本昨天公布，去年第4季经济已陷萎缩，而当时武汉肺炎疫情甚至尚未影响日本。

香港股市今天也收挫1.5%，因重量级银行股汇丰集团（HSBC）发布去年税前获利减少33%，并宣布裁员3万5000人，股价应声重摔2.8%。

首尔股市同样收挫1.5%，台北股市收跌1%，新加坡股市收低0.5%，雪梨股市收跌0.2%。但上海股市收复早盘跌势，收盘小涨0.1%。

© 2020 AFP