风暴丹尼斯狂袭 幽灵船抵爱尔兰南岸

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（法新社爱尔兰贝利卡登17日电） 爱尔兰海岸防卫队说，风暴丹尼斯（Storm Dennis）周末横扫爱尔兰，在海上漂泊17个月的无人「幽灵船」阿塔号（MV Alta）在惊滔骇浪中冲上爱尔兰南部海岸。

这艘77公尺长的货船目前搁浅在爱尔兰第2大城科克（Cork）附近的贝利卡登村（Ballycotton）海边岩石间，结束了长达一年多的海上漂流记。

阿塔号2018年9月从希腊前往海地途中在大西洋故障后，展开一场冒险之旅。海上漂流20天后在百慕达（Bermuda）东南方2220公里处现踪，美国海岸防卫队巡逻艇救起船上10名船员。

美国海岸防卫队当时表示，正在与这艘悬挂坦尚尼亚国旗的阿塔号船东合作，安排拖船回岸，然而这艘船只后来行踪成谜。

国际船舶动态定位网站FleetMon.com援引船东的话报导，在营救过程中，阿塔号在盖亚那两度遭劫持。

英国皇家海军（British Royal Navy）冰区巡逻舰保护者号（HMS Protector）2019年8月最后一次在大西洋中部发现船龄44年的阿塔号踪影。

保护者号的推特帐号推文说：「我们接近这艘船只，企图取得联系并提供协助，但无人回应。」

丹尼斯风暴周末挟带豪雨和时速高达110公里的强风袭击爱尔兰，阿塔号被困在海边岩石间，为长达17个月的海上漂流旅程划下句点。

爱尔兰海岸防卫队说，当局昨天派救援直升机赴现场勘查，但没发现船上有人。

科克郡议会（Cork County Council）今天表示，阿塔号所在处周边没有漏油污染的迹象，承包商也会在明天退潮时登船展开进一步评估。（译者：刘文瑜/核稿：刘淑琴）

© 2020 AFP