利比亚首都再遭攻击 政府宣布中止停火谈判

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（法新社的黎波里18日电） 利比亚首都的黎波里一座港口今天遭火箭炮连番攻击，联合国承认的全国团结政府（GNA）晚间宣布，将暂停参与各项意在斡旋内战冲突双方达成永久停火协议的谈判。

利比亚2014年以来分裂成两个敌对政权，一个是控制首都的黎波里（Tripoli）、获国际承认的全国团结政府（GNA），另一个在东部的政府则与自封利比亚国民军（LNA）的军阀哈夫塔（Khalifa Haftar）结盟。

两方之前都派出5人小组参与联合国驻利比亚代表团主席沙拉梅（Ghassan Salame）主持的停火谈判。

全国团结政府今天透过新闻稿表示，在对侵略者哈夫塔和他种种违反停火行径采取坚定立场之前，全国团结政府「宣布暂停参与在日内瓦举行的军事谈判」。

的黎波里一座港口今天遭火箭炮攻击，目前仍无人出面宣称犯案，但哈夫塔为推翻全国团结政府，去年4月以来连番攻击的黎波里。

全国团结政府的声明指出：「对住宅区、机场和港口发动这样有系统的轰炸行动，加上石油设施遭完全封锁，目标显然是要引发危机，影响民众所有生活层面。」

声明还说，哈夫塔部队企图破坏国家稳定上「徒劳无功」，也未能成功抢夺政权。（译者：李佩珊/核稿：蔡佳敏）

© 2020 AFP