助委内瑞拉卖油 俄罗斯石油子公司遭美制裁

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（法新社华盛顿18日电） 美国今天宣布对协助委内瑞拉销售石油的俄罗斯石油公司（Rosneft）旗下子公司实施制裁，藉此扩大国际压力以打破委国左翼总统马杜洛对权力的控制。

美国财政部制裁的对象是国营的俄罗斯石油公司副总裁卡西米罗（Didier Casimiro）及其旗下Rosneft Trading。尽管美国实施制裁，Rosneft Trading仍协助委内瑞拉销售石油。

美国国务卿蓬佩奥（Mike Pompeo）发表声明说：「身为委内瑞拉石油销售运输的全球交易主要经纪商角色，Rosneft Trading扶持独裁的马杜洛（Nicolas Maduro），使他得以镇压委内瑞拉的民众。」

蓬佩奥表示：「这些支持贪腐政权，容许贪腐政权镇压人民的人将被追究责任。」

美国实施的制裁将禁止Rosneft Trading和卡西米罗的资产不得经由美国。另外，在美国管辖范围内和他们进行交易将被视为违法。

近来才结束全球访问行程返国的委内瑞拉反对派领袖瓜伊多（Juan Guaido）赞扬美国这项对马杜洛政府的施压行动。

瓜伊多说：「支持独裁者的人，无论他们是谁，背景为何，都要承担后果。」

俄罗斯则谴责美国试图「让世界屈服于自己的意志之下」，并抨击华府「替美国企业制造优势的老派想法，这些企业无法在世界舞台上和俄国企业竞争」。

委内瑞拉外长阿雷亚萨（Jorge Arreaza）批评美国的制裁「违反贸易和企业自由」。

© 2020 AFP