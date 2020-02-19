受武汉肺炎影响 Adidas与Puma在中国业绩下滑

广告 继续浏览后续

（法新社法兰克福19日电） 德国运动服饰制造商阿迪达斯（Adidas）与竞争对手彪马（Puma）今天表示，受到武汉肺炎疫情影响，两家公司在中国的许多门市都暂时关闭，导致近几周业绩大幅下滑。

Adidas发表声明说：「自1月25日春节起，我们在大中华区的商业活动较前一年少了大约85%。」

Adidas指出，公司在中国的500家直营店与1万1500家加盟店中，「有大量门市关闭」；至于维持营业的门市，购物人潮也减少。

Puma也说：「由于当局实施限制与安全措施，（公司）在中国的业务深受冲击。」目前Puma直营与加盟门市有超过半数未营业。

包含台湾、香港在内的大中华区，多年来都是Adidas全球业绩成长最快速的区域之一。去年1至9月，Adidas总营收64亿欧元（69亿美元），其中亚太地区就占有约1/3。

Adidas指出，尽管武汉肺炎蔓延到区内一些国家，「我们并未观察到大中华区以外的业务受到任何沈重打击」。

但Puma表示，由于中国观光客人数减少，Puma在其他市场的业务已受冲击，特别是在亚洲地区。

Puma与Adidas都还无法预估这波疫情对公司全年营收的影响有多大。

Puma指出，公司预期情况会在「短时间内恢复正常」，让公司有机会达成全年目标。

Adidas主管将于下月11日公司公布2019年获利状况时，说明最新情况。

© 2020 AFP