川普特赦伊利诺州前贪腐州长 外界忧接着赦免亲信

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（法新社华盛顿18日电） 美国总统川普今天为涉贪入狱的前伊利诺州州长减刑，另特赦因税务诈欺坐牢的前纽约警察局长，这让外界更加认为，川普或会在牵涉亲信的更争议案件上动用权力。

职业美式足球联盟NFL旧金山49人（San Francisco49ers）前老板德巴托洛（Edward DeBartolo Jr），以及1990年因证券与税务诈欺认罪的「垃圾债券之王」密尔肯（Michael Milken），也在川普这批特赦名单中。

此次共11人获得赦免，让人更加揣测，川普考虑对共和党阵营着名的政治顾问史东（Roger Stone）等前幕僚涉及的更争议案件动用权力。

此批获特赦者中，最声名狼藉的就是前伊州州长布拉哥耶维奇（Rod Blagojevich）。民主党籍的布拉哥耶维奇2009年涉贪被弹劾下台，接着因出售欧巴马2008年当选总统后出缺的联邦参议员席次，以及众多其他贪渎罪名，判刑14年。

身为共和党籍的川普常说要在华府打击贪渎，但他今天对特赦布拉哥耶维奇的理由语焉不详。

川普表示，在「谁是接班人」（The Apprentice）节目与布拉哥耶维奇同台过，布拉哥耶维奇「似乎是个非常好的人」，但「我跟他不是很熟」。

川普告诉记者：「他坐了8年牢，还有很长的刑期。很多人不同意这个判决。」

川普也特赦在2001年9月11日「911事件」期间担任纽约市警察局（NYPD）局长的柯雷克（Bernard Kerik）。柯雷克2009年对税务诈欺认罪，已于2013年获释。

近来一直有人猜测川普会特赦史东以及前幕僚曼纳福特（Paul Manafort），两人都因俄罗斯2016年试图影响美国大选的「通俄门」事件接受调查。

川普若特赦史东或曼纳福特其中之一，都会比今天的任何特赦来得更具争议；川普今天被问到是否打算特赦史东时，似乎语带玄机。

「我完全没想过此事，但我认为，他受到的对待并不公平。」（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP