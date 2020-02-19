市场预期武汉肺炎对经济影响有限 亚股多收高

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（法新社香港19日电） 亚洲股市今天大多反弹回升收红，因市场乐观预期，武汉肺炎疫情只会对企业获利造成短期冲击，经济依然成长。

由于苹果公司（Apple）警告，疫情恐致本季营收无法达标，美股和欧股今天普遍下跌。不过，由于投资人料定决策者会采取必要措施，将疫情带来的不良影响降至最低，亚洲股市并未延续欧美股市跌势，收盘大多上涨。

武汉肺炎已在全球造成2000多人死亡，另有超过7万4000起确诊病例。疫情导致全球供应链中断，并迫使多场备受关注的运动赛事和文化活动取消。

万达（OANDA）资深亚洲市场分析师海利（Jeffrey Halley）发表评论说，由于中国和其他地区陆续推出经济刺激措施，「亚股投资人似乎有信心，亚洲各国政府将『采取一切必要措施』来抵销疫情造成的经济放缓」。

东京股市日经225指数今天终场上涨0.9%，收23400.70点，终止连续4个交易日的跌势。香港恒生指数终场上涨0.5%，收27655.81点。

南韩武汉肺炎确诊病例数今天暴增20例，但首尔股市收盘上扬0.1%。台北股市上涨0.9%。雪梨股市上扬0.4%。新加坡和雅加达股市也双双收红。

但上海综合指数终场下跌0.3%，收2975.40点。曼谷股市下挫0.5%。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2020 AFP