欧盟避税天堂黑名单 巴拿马英属开曼群岛入列

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（法新社布鲁塞尔18日电） 欧洲联盟认定巴拿马做得不够尚未达到全球透明化标准，今天将巴拿马重新列入避税天堂黑名单。此外，英国海外领地开曼群岛首度列入，被视为是欧盟对英国脱欧的警告。

欧盟部长理事会（ Council of the EU）在各会员国财长开会后，发布声明指出，「税务不合作国家名单」（俗称黑名单）新加入巴拿马、开曼群岛（the Cayman Islands）、塞席尔群岛（Seychelles）与帛琉（Palau）。

原本已列黑名单的8个国家与地区分别是：美属萨摩亚（American Samoa）、斐济（Fiji）、关岛（Guam）、阿曼（Oman）、萨摩亚（ Samoa）、 千里达及托巴哥共和国（Trinidad and Tobago）、美属维京群岛（US Virgin Islands）和万那杜（Vanuatu）。

巴拿马总统柯狄索（Laurentino Cortizo）批评欧盟这项决定「专断不公」，未考虑巴拿马「很努力」通过立法防治洗钱与逃税。

柯狄索说：「我们要求法国等欧洲各国政府正视巴拿马。我不是要求偏袒我们，而是在评断我们时，必须和其他国家一视同仁，而非专断而行。」

这次开曼群岛被纳入，是英国海外领地首度被列入欧盟黑名单。

来自德国保守派的欧洲议会议员费伯（Markus Ferber）表示，这项举动应是对于英国上月脱离欧盟的「警告」。（译者：纪锦玲/核稿：严思祺）

© 2020 AFP