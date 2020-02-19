美国务卿结束非洲行 暗批中国滋生腐败

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（法新社阿迪斯阿贝巴19日电） 美国国务卿蓬佩奥今天结束塞内加尔、安哥拉及衣索比亚等非洲3国访问之旅，在谈到美国促进非洲大陆经济成长和创业能力时，也暗示中国会做出空洞承诺并滋生腐败。

蓬佩奥（Mike Pompeo）今天在衣索比亚首都阿迪斯阿贝巴的联合国非洲经济委员会（UN's Economic Commission for Africa），向与会外交官和商界领袖发表演说：「各国应提防那些做出空洞承诺的独裁政权，他们会滋生腐败、依赖。」

他还说：「非洲如此需要和迫切希望的繁荣、主权和进步，他们可能不会让这些事情发生。」

蓬佩奥在演说中并未明确提及非洲最大的贸易伙伴中国，但有分析人士在他出访前预测，蓬佩奥将努力让美国成为（非洲）的替代投资来源。

蓬佩奥今天公开提及在他出访3个国家开展业务的美国企业，包括在塞内加尔的美国能源公司贝泰（Bechtel）、安哥拉的美国石油企业雪佛龙（Chevron）和衣索比亚的美国饮料商可口可乐（Coca-Cola）。

他还大大的赞扬自由市场，同时批评辛巴威和坦尚尼亚等地「过去多年失败的社会主义实验」。

蓬佩奥稍后将前往沙乌地阿拉伯首都利雅德（Riyadh）。（译者：林沂锋/核稿：陈彦钧）

© 2020 AFP