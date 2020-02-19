美国国税局质疑逃税 脸书告上法院

广告 继续浏览后续

（法新社旧金山18日电） 美国国税局质疑脸书（Facebook）将某些获利转移到爱尔兰子公司以逃避在美国缴税90亿美元的争执，今天对簿公堂。

美国媒体报导，美国国税局（The Internal Revenue Service）指称脸书规避约90亿美元（新台币2714亿元）税金；脸书则表示，实际上政府应退税。

脸书发言人汤姆森（Bertie Thomson）以电子邮件回应法新社询问表示：「法院审讯的案子与2010年的交易有关，当时脸书没有行动广告收益，国际业务刚起步，数位广告产品也还未经验证。」

汤姆森说：「我们希望把这个案子交由法院审理，以结束多年来的争议。」

法官将在诉讼过程听取脸书各主管的供词。

将公司获利转移到税率较低国家是跨国公司的惯用手法，外界认为，法官对本案的判决结果将成为这个手法日后是否比较行不通的可能观察依据。

美国国税局声称，脸书对爱尔兰子公司出售技术时低估了价格，因而减少了在美国的应课税金额。

脸书反驳，这项技术的售价还应更低，以减少子公司支付的金额，相对也减少在美国的应税金额。（译者：林沂锋/核稿：张佑之）

© 2020 AFP