钻石公主号海上隔离失控 日专家：最大失策

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（法新社东京19日电） 钻石公主号邮轮传出武汉肺炎确诊案例后停泊日本外海，日本政府却处置不当，导致感染扩散。其海上隔离松散、筛检缓慢，备受争议，批评排山倒海而来。

「钻石公主号」（Diamond Princess）1名乘客对俗称「武汉肺炎」的2019年冠状病毒疾病（COVID－19）呈阳性反应后，3711名乘客2月5日起在横滨外海进行隔离。乘客平时待在船舱，只能短暂到甲板透气，上甲板须戴口罩和手套，彼此保持距离。

但很快就有人怀疑这些措施是否有效。数日内，就有数十人诊断染上病毒，截至昨天，已通报542例确诊。

虽然乘客平常只能待在船舱，有时却会看到阳台房型的乘客没戴口罩和邻居聊天。

船员未接受隔离，工作场所、生活空间和厕所都是共用，与乘客互动时也只简单戴着口罩和手套，至少有两名政府官员到船上工作时感染病毒。

神户大学传染病学教授岩田健太郎抨击船上隔离政策是「最大失策，大错特错」。

他告诉法新社，：「非常可能发生了二次感染。」

但日本官员捍卫海上隔离作法，世界卫生组织（WHO）前西太平洋地区主任尾身茂就说，这对减少感染「非常有效」。

他告诉记者：「我们认为，多数感染都是在隔离措施开始前就已发生。」

但外国政府似乎无法接受这套说词，纷纷自船上撤离公民。美国已撤离300多人，澳洲、英国、加拿大和香港也都计画撤离公民。

世界卫生组织公共卫生紧急计画执行主任莱恩（Michael Ryan）承认，钻石公主号上的「传染比预期多更多」；此外，由于筛检缓慢，要确定感染是从何时开始，更是难上加难。

日本表示检验能力有限，却等了好几天才请求民间机构协助，且一直要到隔离结束的前一天，才完成对所有乘客的筛检。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP