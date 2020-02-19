MLB太空人偷暗号 詹姆斯气炸飙骂

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（法新社洛杉矶18日综合外电报导）美国职棒大联盟MLB休士顿太空人闹出偷暗号丑闻，各界挞伐声浪愈来愈高，美国职篮NBA球星詹姆斯今天也加入谴责行列，怒批太空人是「作弊者」。

MLB纽约洋基球星「法官」贾吉（Aaron Judge）、洛杉矶天使强打楚劳特（Mike Trout）以及苦主洛杉矶道奇多位球员，都已对上月在大联盟调查中曝光的高科技作弊丑闻发表意见。

「詹皇」詹姆斯今天也加入挞伐，推文说：「听着，我知道我不打棒球，但我在运动界，而我知道，要是有人靠作弊赢得冠军，还被我知道，我一定会XXX气炸！」

「我是说，我可能没办法控制我会／可能会做出什么事！」

詹姆斯也呼吁大联盟主席曼佛瑞德（Rob Manfred）倾听球星的批评，其中不乏受此丑闻影响的球员。

「听着，棒球的主席，听听你的球员们今天所说的话，看看他们有多厌恶、生气、受伤、心痛…老实说，球在你们的场上，你们应该看在运动的份上，收拾这件事！」

大联盟的调查证实太空人作弊之后，2017年事件当时的太空人3名高层已遭开除，但目前没有球员面临惩处，曼佛瑞德还说，不会取消太空人2017年世界大赛冠军头衔。

这让许多人难以接受，「法官」贾吉今天就说：「听到这个消息让我一阵作呕。」

根据调查，太空人在外野架设摄影机偷暗号，接着用敲打垃圾桶的方式传给打者，让他们知道投手接下来会投出什么球种。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP