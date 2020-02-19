SpaceX载4旅客游太空 2022年启程

广告 继续浏览后续

（法新社华盛顿18日电） 美国太空探索公司今天宣布，将与征服太空之旅公司合作，载送4名旅客抵达以往私人太空游都未能触及的高度，任务于2022年底前执行，花费逾1亿美元（约新台币30亿元）。

美国太空探索公司（SpaceX）已与征服太空之旅公司（Space Adventures）签署协议。位于华盛顿的征服太空之旅公司曾送8名太空旅客搭乘俄罗斯的联合号火箭（Russian Soyuz rockets）前往国际太空站（ISS）。

这8人中的第一人是狄托（Dennis Tito），他在2001年花了2000万美元在国际太空站停留8小时。最后一人则是加拿大太阳剧团（Cirque du Soleil）创办人拉里贝代（Guy Laliberte）于2009年前往体验。

SpaceX总裁兼营运长萧特威尔（Gwynne Shotwell）说：「这个历史性任务将为所有梦想太空旅游的人们开辟一条路，很开心可以和征服太空之旅公司团队一起出任务。」

征服太空之旅公司总裁谢里（Tom Shelley）说：「我们的目标就是尝试抵达比国际太空站高出约2至3倍的地方。」

谢里补充，国际空间站轨道距离地表的高度大约是400公里，而这次任务最后究竟会飞多高，还要由SpaceX决定，会待多久则看旅客意愿。

报导表示，这批新的旅客可能搭乘SpaceX太空舱飞龙号（Crew Dragon）。太空舱被设计用来载送太空人从地表飞至国际空间站，空间只有9平方公尺，且没有睡觉、盥洗的私人空间。

这趟旅程将由SpaceX的猎鹰9号（Falcon 9）运载火箭所驱动。根据公开资料，光发射火箭的费用就要6200万美元，此外还要建造新的飞龙号太空舱。

这样花下来是否会超过1亿美元，谢里给出的答案是会的，但他没有说出具体数字。不过他也强调，它们拥有世界各地的高净值资产人士客源，其中很多人对太空飞行有兴趣。（译者：陈家伦/核稿：陈昱婷）

© 2020 AFP