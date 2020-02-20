世界首例　 化疗不孕女子靠卵子体外成熟术成功产子

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（法新社巴黎19日电） 法国研究人员通报，一名因化疗导致不孕的34岁女子，靠着化疗前接受的「卵子体外成熟」技术，成功产下一子，创下全球首例。

研究报告今天刊登于「肿瘤学年报」（Annals of Oncology），说明这名因乳癌接受化疗的法国女子如何产下一名男婴。

化疗开始前，医师先从女子卵巢取出7个未成熟的卵子，接着使用卵子体外成熟（in vitro maturation, IVM）技术，让卵子在实验室进一步发育，卵子成熟后再进行冻卵。5年后女子癌症痊愈，再为卵子解冻并成功受精，之后顺利产子。

先前并没有癌症患者接受「卵子体外成熟」技术冻卵后成功怀孕案例。

这名女子接受「卵子体外成熟」技术治疗时为29岁，巴黎附近安多旺贝克拉瑞大学医院（Antoine Beclere University Hospital）生殖医学暨生育力保存科（Department of Reproductive Medicine and Fertility Preservation）主任格林贝格（Michael Grynberg）今天回想这起案例。

他说：「我建议她接受卵子体外成熟技术后冻卵，以及冷冻卵巢组织。」当时这名才刚得知罹癌的病患拒绝冷冻卵巢组织，因为那太具侵入性。

卵巢组织冷冻保存（ovarian tissue cryopreservation）是一种实验性的方法，也就是取出包含未成熟卵子的卵巢外层冷冻，以供日后使用。

超音波照到这名法国女性体内有17个充满液体的小囊，内有未成熟的卵子。

若使用荷尔蒙刺激卵巢来让卵子成熟，耗费时间会太久，可能也会让癌症恶化，因此取出未成熟卵子、在卵子成熟后加以冷冻是最好方法。

格林贝格透过电话告诉法新社：「透过冷冻保存而不用（荷尔蒙）刺激的技术，效果比较不好，但在这个案例，我们真的别无选择。」

过了5年后，此名病患的乳癌痊愈，但因化疗导致不孕，无法自然受孕。她冷冻的卵子有6颗保存下来，5颗成功受精，其中1颗植入病患子宫后，顺利在2019年7月6日产下男婴。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP