东南亚穿山甲走私猖獗 20年近90万只受害

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（法新社吉隆坡20日电） 国际濒临绝种野生动植物贸易调查委员会（TRAFFIC）今天表示，过去20年间，据信有近90万只穿山甲在东南亚各地遭非法贩运，凸显各界处理非法交易问题时面临的挑战。

穿山甲是全世界非法贩运量最大的哺乳动物。针对穿山甲身体部位的走私猖獗，因这些部位在中国和越南等国家具高度传统药用价值。此外，穿山甲肉被视为美味佳肴。

穿山甲又被称为鲮鲤，或有鳞的食蚁兽，是生性害羞的夜行性动物，多年来在生物多样丰富的东南亚地区被严重盗猎，而在非洲也逐渐成为盗猎目标。

TRAFFIC在新发布的报告中估计，2000年至2019年间，约有89万5000只穿山甲在东南亚遭到走私。

报告也提到，单在2017年至2019年间，马来西亚、新加坡和越南就查获超过9万6000公斤的穿山甲鳞片。

TRAFFIC区域主任卡尼莎（Kanitha Krishnasamy）表示，在东南亚，每天都会查获野生动物，且数量通常很庞大。

调查俗称武汉肺炎的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）病源的团队曾表示，濒临绝种的穿山甲可能是将病毒传给人类的中间宿主。

武汉肺炎去年底自中国湖北省武汉市一家市场向外扩散。科学家一直怀疑武汉肺炎病毒是经由动物传染给人类。武汉肺炎已在全球造成2100多人死亡，另有超过7万4000起确诊病例。

© 2020 AFP