中国央行抗疫情降息力道疑不足 亚股大多收黑

广告 继续浏览后续

（法新社香港20日电） 尽管中国新增的武汉肺炎确诊病例锐减，且中国央行宣布降息以缓和疫情对经济冲击，但投资人仍感到忧虑，且专家认为，中国降息力道仍嫌不足，亚洲股市今天收盘跌多涨少。

由于武汉肺炎疫情已冲击企业获利和经济成长，交易商预期，各国中央银行将采取必要措施捍卫各自经济，尤其是中国央行。

中国人民银行今天采取市场普遍预期的行动，下调1年期和5年期贷款市场报价利率（LPR），以缓和疫情造成经济走软对企业和家庭带来的冲击。

但金融服务公司AxiCorp的分析师殷尼斯（Stephen Innes）表示，人行的行动「远不足够」。他说，在目前情况下，人行「有必要超越市场预期，而非只是符合预期」。「若人行采取更大动作，市场反应会更好。」

东京股市今天收盘上涨0.3%，因美元兑其他主要货币走强，日圆汇价走贬激励日股涨势。上海股市也因人行宣布新的刺激措施收高1.8%。雪梨和威灵顿股市同样收红。

不过，香港股市收盘下跌0.2%，首尔股市因南韩武汉肺炎确诊病例暴增收挫0.7%，台北股市收低0.3%，新加坡股市收跌0.5%，曼谷股市也收挫1%。（译者：李宛谕/核稿：张正芊）

© 2020 AFP