中国驱逐华尔街日报记者 欧盟表达担忧

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（法新社布鲁塞尔20日电） 北京因不满美国「华尔街日报」的一篇文章，昨天将报社3名驻北京记者的证件吊销并要求离境。欧洲联盟（EU）今天对此表达关切，称这是中国对言论自由的最新攻击。

「华尔街日报」（The Wall Street Journal）日前针对武汉肺炎疫情刊登标题为「中国是真正东亚病夫」的文章，引发北京抨击内容「诋毁中国政府和中国人民抗击疫情的努力」，且标题「带有种族歧视色彩」。

不过，这篇评论文章的作者是美国巴德学院（Bard College）教授米德（Walter Russell Mead），与3名被吊销证件的华尔街日报记者无关。

欧盟外交安全政策发言人巴图-恩利克森（Virginie Battu-Henriksson）今天发布声明表示，这是北京利用签证核发妨碍外国记者在中国工作的最新例证。

她说：「用拒发签证和吊销执照来报复一篇投书文章，这样的行为令人担忧，且可能进一步限制言论与意见表达自由。」

巴图-恩利克森还表示：「欧盟全力捍卫全球言论自由，无论是在网路上或在现实生活中。我们将持续与中国对口单位在双边对话时讨论人权处境。」（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP