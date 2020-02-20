发明剪下复制贴上 美电脑先驱泰斯勒74岁辞世

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（法新社旧金山19日电） --美国发明「剪下、复制、贴上」等指令的先驱电脑科学家泰斯勒（Larry Tesler）17日辞世，享寿74岁，矽谷的计算机历史博物馆今天发推文向他哀悼。

泰斯勒曾任职的全录公司（Xerox）在推特写道：「剪下、复制、贴上、寻找与取代等指令的发明人，就是全录的前研究人员泰斯勒。」

「你们的工作能比以往轻松些，都要归功于泰斯勒的革命性创意构想…请和我们一起追悼颂扬他。」

泰斯勒出生于纽约布朗克斯区（Bronx），毕业于史丹佛大学（Stanford University），专精人机互动研究领域，并将他的技术应用在亚马逊（Amazon）、苹果（Apple）、雅虎（Yahoo）与全录帕罗奥多研究中心公司（Palo Alto Research Center, PARC）。

矽谷计算机历史博物馆（Computer History Museum）今天在推特写道：「泰斯勒创造『剪下、复制、贴上』的构想，心怀着电脑应让每个人使用的反文化愿景，结合电脑科学训练发明这些指令。」

这些指令是在1983年并入Lisa电脑软体，以及次年问世的第一代麦金塔电脑（Macintosh）中，在苹果的推广下才在全世界普及。

泰斯勒在1980年代为苹果工作，他是已故苹果共同创办人贾伯斯（Steve Jobs）从全录公司挖角过去的。

他在苹果任职17年，升到首席科学家，之后设立一家教育新创公司，并在亚马逊与雅虎专责研究使用者经验技术（user-experience technology）。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP