妨碍国会调查 川普长期顾问史东判刑40个月

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（法新社华盛顿20日电） 长期担任美国总统川普顾问的史东（Roger Stone）今天因妨碍国会调查罪名，遭判刑40个月。本案引发外界对于川普以政治力介入司法体系的怒火。

身为川普亲信兼「老友」之一的史东，去年11月被判有罪，罪名包括欺骗国会、干扰证人，以及阻碍众议院调查川普2016年总统大选是否曾与俄罗斯串通等。

联邦法官杰克森（Amy Berman Jackson）在宣判时指出：「真相依旧存在。真相依旧要紧。史东坚称它（真相）不要紧，他的好战姿态、他在本身谎言中展现的傲慢，对于我们最基本的制度和我们民主的根基构成威胁。」

4名检察官之前对史东求刑7至9年后，川普透过推特（Twitter）谴责「审判不公」，接着司法部就介入本案，认定检方量刑「极端且过分」导致这4名检察官退出本案表达抗议。

被指派本案的新检察官之后提交的量刑备忘录，建议求处史东3至4年徒刑。川普马上又在推特赞扬这项决定，还称赞司法部长巴尔（William Barr）介入本案。

巴尔后来反击，说川普应停止针对司法案件发推文。「华盛顿邮报」报导，由于川普对司法部的刑事调查案指手画脚，巴尔考虑请辞。

© 2020 AFP