对乌军援与川普不同调 美国防部高官遭辞退

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（法新社华盛顿19日电） 美国国防部最高政策官员鲁德（John Rood），因为间接涉及导致总统川普遭弹劾的乌克兰丑闻，今天应川普要求辞职。

鲁德去年向国会证实，乌克兰已经做了充足的改革，有资格获得2亿5000万美元（约新台币76亿元）的军事援助。

然而，鲁德这番说法等于是在扯川普后腿，川普声称这笔军援之所以扣住，是顾虑到乌克兰的贪腐问题，而不是如同民主党人所主张，是为了施压基辅当局调查他的政治对手拜登（Joe Biden）。

川普政府没有提到要求鲁德辞职的理由，但在鲁德请辞前，白宫也曾逼退在弹劾听证会上对乌克兰丑闻作证的国家安全官员。

不过，最近几个月有传闻说，鲁德生硬粗鲁的个性，让他在五角大厦与白宫国家安全会议内树敌结怨。

鲁德在致川普的信件中写道，他从国防部长艾斯培（Mark Esper）那得知，「您要求我辞去国防部政策次长职位」。

他写道：「总统任命的高阶政府官员，是随总统的意思任职，因此，由于您已提出要求，我将递出辞呈，自2020年2月28日生效。」

川普在推特感谢鲁德的付出，同时也分享一名彭博记者的推文，提到鲁德面临辞职压力，因为「有人对他实现川普施政方针的能力失去信心」。

© 2020 AFP