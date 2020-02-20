律师：川普曾提特赦 要亚桑杰否认俄涉电邮门

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（法新社伦敦19日电） ­­维基解密创办人亚桑杰的律师向伦敦法院表示，美国总统川普曾经承诺特赦亚桑杰，条件是他必须说出俄罗斯与维基解密（WikiLeaks）2016年所公布的民主党邮件没有关联。

伦敦法院将在24日开庭审理亚桑杰（Julian Assange）是否引渡到美国一案，他的律师今天在法院讨论程序安排事宜。

亚桑杰的律师向法院提到美国前联邦众议员罗拉巴克（Dana Rohrabacher）的证人陈述。罗拉巴克在2017 年奉派去见亚桑杰，说要提供总统特赦，条件是亚桑杰必须供说，俄罗斯与维基解密2016年所公开的邮件没有关联。

希拉蕊．柯林顿（Hillary Clinton）2016年与川普竞逐总统大位时，因为电邮门事件选情受到冲击。

白宫发言人葛里向（Stephanie Grisham）断然否认这项说法。她说：「总统只知道罗拉巴克是前众议员，其他则一无所知，总统从未与他谈论此事，或说几乎从未与他谈任何事，这完全是编造，都在说谎。」

美国情治单位认为俄罗斯干预了美国2016年大选，意图暗助川普当选，其中部分行动，就是骇入希拉蕊电邮信箱并公布内容，让她难堪。

俄罗斯则否认干预，川普也驳斥与莫斯科共谋竞选的说法，美国特别检察官穆勒（Robert Mueller）的调查结果指出，未发现川普2016年竞选团队与俄国勾结情事。

现年48岁的亚桑杰，曾在厄瓜多驻伦敦大使馆中接受庇护7年，去年4月遭警方从使馆拉出拘捕，目前在狱中。美国以涉18项罪名追缉他，包括密谋骇入政府电脑、违反间谍法等，若被定罪，亚桑杰将会坐牢175年。（译者：纪锦玲/核稿：张晓雯）

© 2020 AFP