德国哈瑙枪击案增至10死 反恐检察官接手调查

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（法新社德国哈瑙20日电） 德国西南部城市哈瑙昨晚在1间水烟馆和1间咖啡馆发生枪击案，最新死亡人数增至10人。德国调查人员今天表示，枪击案背后疑有「仇外动机」。德国联邦反恐检察官已接手本案。

德国警方在枪击案发生后进行大规模搜捕，深夜在犯嫌于哈瑙（Hanau）的家中发现他的遗体，屋内还有另1人死亡。包括公共的德国第一电视台（ARD）在内的德国媒体报导，第2具遗体是犯嫌的母亲。

德国联邦反恐检察官的一名发言人告诉法新社，这起枪击案的调查工作具「格外重要性」，且有「迹象显示存在仇外动机」。哈瑙位于德国金融重镇法兰克福东方约20公里。

熟悉调查工作的消息人士证实媒体报导所称，在凶嫌家中找到文字和影片证据。媒体还透露，凶嫌是一名43岁男子，姓名简称是Tobias R.。

英国伦敦国王学院（King's College London）反恐专家纽曼（Peter Neumann）在推特发文表示，犯嫌写下的文字包括「各种言论，但大多是极右派立场。他用网路上找到的言论自行拼凑出一种意识型态」。

纽曼说：「这种模式显而易见，且一点也不新鲜。」 （译者：林沂锋/核稿：张正芊）

© 2020 AFP