德国枪击案酿9死 欧盟首长纷表哀悼

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（法新社布鲁塞尔20日电） 德国金融重镇法兰克福附近城市哈瑙昨晚在1间水烟馆和1间咖啡馆发生枪击案，造成9人丧命。欧洲联盟执行委员会主席和欧洲理事会主席今天皆对此表达震惊与哀悼。

曾在德国政府担任部长的欧盟执委会（EC）主席范德赖恩（Ursula von der Leyen）在推特写道：「昨夜在哈瑙（Hanau）发生的悲剧令我深感震惊。我的心思与受害者亲友同在。我想向他们致上最诚挚的安慰。我们今天与你们一同哀悼。」

位在德国西南部的哈瑙发生这场枪击事件，已由德国反恐检察官带头进行调查。检方表示，他们怀疑攻击背后有「仇外动机」。

欧洲理事会（European Council）主席米歇尔（Charles Michel）及欧洲议会（European Parliament）议长萨索里（David Sassoli）也双双发表推文向被害者亲友致意。

米歇尔写道：「无谓的人命损失都是悲剧，无论发生在哪里。发生这场恐怖攻击后，我们的心思与哈瑙的人民同在，我们向受害者亲友致上诚挚安慰。」

萨索里则在推文表示：「德国城市哈瑙发生的枪击案令我震惊，并深感哀痛。...我们团结一致来对抗任何形式的仇恨与暴力。」

这场攻击事件发生在欧洲联盟（EU）即将于布鲁塞尔召开重要峰会前夕。包括德国总理梅克尔（Angela Merkel）在内的各欧盟国领袖，将在峰会上为欧盟未来7年预算展开攻防。（译者：吴升鸿/核稿：张正芊）

© 2020 AFP