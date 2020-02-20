斯里兰卡主要机场新航厦找建商 日企雀屏中选

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（法新社可伦坡20日电） 斯里兰卡当局今天选中日本企业，负责为国内主要机场兴建一座耗资5亿7000万美元的新航厦。在中国提供连串援建项目下，日本再次成为斯里兰卡基础建设的重要支援国。

斯里兰卡内阁今天宣布，选择日企大成建设（Taisei Corportaion）来为这项日本出资的计画施工。新航厦可望使班达兰乃克国际机场（Bandaranaike International Airport）的吞吐量加倍，达到一年约2000万人次。

斯里兰卡当局作此决定前，首都可伦坡15亿美元的轻轨系统计画，去年获得日本对外开发援助机构「国际协力机构」（JICA）挹注资金，成为岛国斯里兰卡最大的外国投资项目。

在最近获任总理的拉贾帕克萨（Mahinda Rajapaksa）担任总统期间，斯里兰卡获得中国大约70亿美元贷款，取代了日本作为斯国基础建设主要资助国的地位。

但中国在斯里兰卡南部出资兴建的第2座国际机场大而无当，没有任何航空公司的定期航班在当地起降。

由于无力支付贷款利息，可伦坡当局2017年以11亿2000万美元，把中国兴建的赫班托达（Hambantota）深水港租给北京一家公司。

© 2020 AFP