民主党总统参选人辩论 前纽约市长彭博初登场成箭靶

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（法新社拉斯维加斯19日综合外电报导）前美国纽约市长彭博今天在民主党总统参选人辩论会初登场，迎接他的是对手的狂轰猛打；他较晚投入初选、砸下天文数字打广告，都成了对手话柄。

这场拉斯维加斯辩论会是民主党初选至今最火花四射的一场，彭博（Michael Bloomberg）一开场就是对手箭靶，从曾任联邦参议员的桑德斯（Bernie Sanders），到前副总统拜登（Joe Biden），各参选人轮番出招，矛头指向的都是这位媒体大亨。

彭博近来民调异军突起，让这场以击败总统川普为目标的选战选情大乱。

正在苟延残喘、盼能继续选下去的联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）炮火猛烈：「大家要知道，如果我们只是把一个傲慢的亿万富翁换成另一个傲慢的亿万富翁，民主党冒的风险可大了。」

「如果我们提名一位隐藏报税资料、骚扰女性、支持红线政策（redlining）与拦截盘查等种族歧视政策的人，民主党不会赢。」

目前民调领先的左派大炮参议员桑德斯也攻击彭博「让人难以容忍」的拦截盘查政策，还说若选出这么制造分裂的人来对战川普，「不是冲高投票率的办法」。

这是彭博第一次在2020大选选战面对全国观众，自然集结了所有目光焦点。他自掏腰包砸下数以亿计美元打广告，民调数字跟着水涨船高，已经冲上领先群。

这是彭博在全国舞台睽违10多年来最重要的一次露面，自然得接受公开检视。他在炮火夹击下竭力保持冷静，凸显自己身为问题解决者、城市管理者以及慈善家的角色。

彭博不忘猛烈抨击桑德斯，「我不认为这位参议员有任何机会击败川普」，他说，如果桑德斯赢得提名，「我们会让川普再当4年」。

印第安纳州南本德市前市长巴提吉格（Pete Buttigieg）则是左批桑德斯，右打彭博。他似乎早有准备，批评起来语气酸得很。

「我们不该只能从这两者之间做出选择：一个想摧毁这个党，一个想把这个党买断。」

「让我们推出一位真正的民主党人。」这番话不只批评桑德斯，更是剑指彭博，因为彭博是以共和党身分参选纽约市长，之后成为无党籍，2018年才重回民主党。（译者：郑诗韵/核稿：陈政一）

© 2020 AFP