法球团老板涉贿赂前FIFA高层 双双遭瑞士起诉

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（法新社日内瓦20日综合外电报导）法甲豪门巴黎圣杰曼队（PSG）老板阿尔赫莱菲涉嫌贿赂前国际足球总会（FIFA）秘书长瓦克，以取得重要足球赛事转播权，两人已在瑞士遭起诉。

瑞士检察署（OAG）今天发表声明说，阿尔赫莱菲（Nasser Al-Khelaifi）和瓦克（Jerome Valcke）因「涉入世界杯（World Cup）和FIFA洲际国家杯（Confederations Cup）多场赛事的媒体转播权弊端」而遭起诉。

法新社报导，身兼卡达一个电视体育频道老板的阿尔赫莱菲涉嫌对瓦克不当馈赠，包括让瓦克免付租金使用一栋豪宅，以取得世足赛等重要运动赛事的转播权。瓦克则涉嫌藉由授予转播权利来收取贿赂。

检方调查发现，瓦克向第三方购买一栋位于义大利萨丁尼亚岛（Sardinia Island）的别墅，后来阿尔赫莱菲透过一家公司接手这栋别墅，而瓦克已支付的大约50万欧元（约新台币1639万元）头期款得以退还。

声明提到，之后瓦克向阿尔赫莱菲取得这栋别墅的专用权。瓦克遭FIFA停权前，已使用这栋别墅长达18个月的时间，「而不必支付金额估计在90万至180万欧元之间的租金」。

根据声明，阿尔赫莱菲被控「煽动瓦克犯下加重管理不善罪行」。（译者：李宛谕/核稿：张佑之）

© 2020 AFP