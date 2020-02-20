泰国零售业巨头CRC首次公开募股 市值达81亿美元

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（法新社曼谷20日电） 在泰国经济放缓，又面临武汉肺炎疫情冲击之时，泰国零售业巨头中央零售（CRC）今天创下泰国最大的首次公开募股（IPO）纪录，公司市值来到约81亿美元（约新台币2455亿元）。

中央零售是家族经营的商业帝国，在泰国拥有数以百计购物中心、电子商场、杂货店、24小时超商，大多数的泰国人每天都会造访一家中央零售旗下的店。

中央零售（Central Retail Corporation, CRC）今天早上的发行价是每股42泰铢，在早盘交易时小幅上涨0.25泰铢。CRC目标是从市场募得略逾710亿泰铢。

CRC执行长Yol Phokasub说：「非常骄傲成为泰国最大的IPO案。从市场募到的钱，将用来拓展事业版图与商店翻新。」

CRC由华裔泰籍的Chirathivat家族在第二次世界大战后成立，不只超有钱，人脉也很广。CRC一直雄心勃勃地大手笔投资海外，在义大利、德国、瑞士都有合作或已收购的时尚精品品牌。

泰国证券交易所说，这次IPO让CRC一举成为泰国前12大上市公司。

中央零售在实体店的经营上拥有优势，目前也渴望进军蓬勃的线上销售市场。

© 2020 AFP