瑞典设立百万美元奖项 寻求永续粮食解决方案

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（法新社斯德哥尔摩20日电） 德国与瑞典筹办人士表示，由于气候变迁威胁世界粮食供给，增长中的人口需要可永续粮食系统，瑞典已创立两个100万美元奖项，寻求喂饱数十亿人口的解决方案。

德国波茨坦气候影响研究中心（Potsdam Institute for Climate Change Impact Research）主任罗克斯特伦（Johan Rockstrom）将共同主持这个奖项的评委会。

罗克斯特伦在声明中表示：「我们需要粮食系统革命，否则可能破坏我们星球的稳定。新的粮食星球奖（Food Planet Prize）旨在为此目标做出贡献。」

瑞典科特伯格福斯基金会（Curt Bergfors Foundation）则指出，每年将颁发两项粮食星球奖，第一项是奖励「现有的可扩大永续粮食解决方案」，第二项则是奖励「可能改变全球粮食产业的创新计画」。

设在斯德哥尔摩大学的斯德哥尔摩复原力中心（Stockholm Resilience Center）负责人高登（Line Gordon）指称：「有可能在喂养100亿人健康饮食的同时，也维持生机勃勃的生物圈。我们希望粮食星球奖能表彰可迅速扩展的最重要解决方案。」

全世界目前有78亿人口，预计在2050年前成长至近100亿。专家指出，只有改变饮食习惯、改善粮食生产和减少粮食浪费，才有可能喂饱如此规模的人口。

科特伯格福斯基金会表示，将于2020年底首次颁发这些奖项。

© 2020 AFP