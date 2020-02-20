疫苗有望？武汉肺炎病毒首张超高解析图出炉

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（法新社华盛顿19日电） 美国科学家今天发布第一张原子级解析度的新型冠状病毒关键部位3D影像，有助了解病毒如何附着、进而感染细胞。这对疫苗与疗法研发大有助益，堪称重要突破。

俗称「武汉肺炎」的2019年冠状病毒疾病（COVID-19）死亡案例迄今已超过2000例，几乎都在中国，中国迄今共有7万4185例确诊病例。

德州大学奥斯汀分校（University of Texas at Austin）团队与美国国家卫生研究院（National Institutes of Health, NIH）率先研究中国研究人员公开的新型冠状病毒基因码，用以制作病毒关键部位「合成棘蛋白」（spike protein）的稳定样本。

接着团队运用尖端的「冷冻电子显微术」（Cryo-electron microscopy, cryo-EM）做出「合成棘蛋白」成像，成果发表在「科学」（Science）期刊。

领导研究的德州大学奥斯汀分校科学家麦克雷兰（Jason McLellan）告诉法新社：「合成棘蛋白其实是我们想引进到人体内的抗原，以让免疫反应做好出动抗体对抗的准备，当病毒真的来袭，免疫系统已准备就绪，随时都能发动攻击。」

麦克雷兰还表示，他和同僚耗费多年时间研究严重急性呼吸道症候群（SARS）与中东呼吸症候群冠状病毒（MERS）等冠状病毒家族成员，有助他们开发保持合成棘蛋白稳定的方式。

团队已把分子结构图发送给世界各地的合作者，供他们提出改善方法，促成更大的免疫反应。

此模型也有助科学家研发新蛋白，让新蛋白附着在感染者合成棘蛋白的其他部位，使合成棘蛋白无法作用，从而产生治疗效果，这也就是所谓的「抗病毒」（antiviral）。

德州农工大学德克萨卡纳分校（Texas A&M University-Texarkana）病毒学家纽曼（Benjamin Neuman）表示：「这是冠状病毒最重要蛋白之一的完美清晰结构，就了解病毒如何找到并进入细胞而言，堪称重要突破。」

纽曼还说，病毒发展结构之所以有用，在于它可呈现病毒糖分子链的大小与位置。病毒会利用糖分子链，来避免被人类免疫系统侦测到。

纽曼并未参与德州大学奥斯汀分校的研究。（译者：郑诗韵/核稿：严思祺）

© 2020 AFP