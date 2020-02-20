防武汉肺炎 韩大邱市长吁市民别出门

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（法新社首尔20日电） 南韩大邱市发生以新天地教会为中心的武汉肺炎群聚感染案例，截至今天，感染人数已剧增至39人。市长建议居民待在家中，美军大邱基地也祭出限制出入措施。

目前南韩武汉肺炎患者人数，近乎一半都与新天地大邱教会一名61岁女性成员有关。大邱市政府表示，已要求据信曾与这名妇女参加同场聚会的1001名教友自我隔离。

大邱市与附近的庆尚北道总计已有43人确诊。大邱市长权泳臻（Kwon Young-jin）呼吁居民：「自今天起，请尽量避免离开住家。」

一名市府官员告诉法新社，大邱市4家综合医院的急诊部已预防性关闭。

市长要求虽不具约束力，但一名自称人在大邱的网友推文：「我因为新天地（教会）无法出门，快把我弄疯了。便利商店与老人社区中心都没开，食物外送得花两倍时间，真的会让我抓狂。」

大邱市美军基地除限制人员出入，并指示最近曾参与新天地教会聚会的美军自我隔离。在这处基地居住或工作的军人、平民与家属总共约1万人。

大邱基地今天发布脸书贴文：「除非绝对必要，目前极不鼓励在大邱市内和周边地方旅行。…请避开公共场所与大众运输工具，包括商店、餐厅、地铁和其他拥挤区域。」

新天地教会已关闭南韩境内所有会所。根据教会声明：「由于我们一名成员因为没出过国自认是感冒，导致我们教会许多人被感染，因而引发当地社区忧心，我们备感遗憾。」

© 2020 AFP