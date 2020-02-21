中国境外武汉肺炎确诊数暴增 亚股多收跌

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（法新社香港21日电） 中国境外新增的武汉肺炎确诊病例数暴增，吓坏不少投资人，加上越来越多企业警告获利可能受到疫情冲击，亚洲股市今天大多延续华尔街股市跌势收盘下跌。

2019年冠状病毒疾病（COVID-19，即武汉肺炎）已在全球造成2200多人死亡，另有超过7万5000起确诊病例，绝大多数病例都在中国。疫情引发的恐慌情绪已扩散至全球。

中国声称当局为控制疫情所做的努力正在奏效，即使如此，死于武汉肺炎的人数逐渐增加，且中国境外新增的确诊病例数暴增，仍令投资人忧心。

丹麦海运业巨擘马士基集团（A.P. Moller-Maersk Group)）和法荷航空集团（Air France-KLM）等众多企业都示警，疫情会对他们的营收造成影响。此外，日本制造业数据疲弱，也引发市场不安情绪。

原先投资人乐观预期，武汉肺炎疫情只会对企业获利和经济成长造成短期冲击。但现在市场意识到，疫情可能会持续延烧。

首尔股市今天收盘重挫1.5%。南韩今天上午宣布境内新增52起武汉肺炎确诊病例，下午又证实，再增48起确诊病例，使南韩确诊病例总数来到204例。

由于投资人在长周末前退居守势，东京股市日经225指数今天终场下跌92.41点或0.4%，收23386.74点。

中国制造业活动遭疫情严重冲击。但中国人民银行（中国央行）宣布相关措施以减缓疫情对中国经济造成的影响后，上海综合指数今天终场上扬9.51点或0.3%，收3039.67点。深圳综合指数上涨21.21点或1.1%，收1907.35点。

香港恒生指数终场重挫300.35点或1.1%，收27308.81点。雪梨和台北股市下跌0.3%。新加坡股市下挫0.6%。雅加达、孟买和吉隆坡股市也全数收黑。

但威灵顿股市收盘上扬0.1%。曼谷股市也收红。（译者：李宛谕/核稿：陈政一）

© 2020 AFP