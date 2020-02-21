乔治亚上万网站遭骇 英美盟邦齐控俄罗斯涉案

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（法新社乔治亚特比利西20日电） 乔治亚、英国与美国今天指控俄罗斯是去年一波「肆无忌惮网路攻击」的幕后黑手，为俄罗斯在世界各地发动侵略性网攻行动的一环。

位于高加索地区的前苏联共和国乔治亚去年10月约有1万5000个网站遭遇骇客攻击，亲西方的乔治亚和跨大西洋盟友归咎是俄罗斯军事情报单位所为，并誓言加强对抗俄罗斯行动。

乔治亚外交部在声明中说：「乔治亚谴责这波网攻，对方行径违背国际规范和原则，再次侵犯乔治亚主权，目的是阻碍本国的欧洲和欧洲-大西洋一体化与民主发展。」

他们宣称俄罗斯军事情报局（GRU）发动骇客行动，锁定总统、法院和媒体机构等网站攻击。

英国外交大臣拉布（Dominic Raab）在声明中说：「俄罗斯军事情报局肆无忌惮地对身为主权独立国家的乔治亚发动网攻行动，完全令人无法接受。」

「俄罗斯政府有明确的选择：继续这种对他国的侵略式行为，或成为一个尊重国际法的负责伙伴。」

美国国务院表示，此事显示「俄罗斯军事情报局持续肆无忌惮地对若干国家采取网路行动」。

莫斯科当局否认涉案。

俄罗斯外交部次长鲁登科（Andrei Rudenko）说：「俄罗斯过去和现在都未策划以任何形式干预乔治亚内政。」

俄罗斯军事情报局与先前一连串重大网攻事件有关，包括在川普2016年当选美国总统前，曾骇入美国民主党全国委员会（DNC）伺服器。

美国网路安全公司Area 1 Security上个月表示，俄罗斯特工曾骇入一家乌克兰能源公司，这家公司与川普的弹劾案密切相关。

英国和盟友也宣称，俄罗斯军事情报局人员2018年对俄罗斯前双面间谍斯克里帕尔（Sergei Skripal）下毒，斯克里帕尔逃过死劫，但另一人遭到毒杀身亡。

© 2020 AFP