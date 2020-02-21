字母哥砍33分 助公鹿赢球赏活塞5连败

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（法新社底特律21日电） 美国职篮NBA密尔瓦基公鹿今天作客底特律活塞，球星安特托昆博砍进全场最高33分，帮助公鹿终场以126比106轻取对手，赏给活塞5连败。

公鹿一开赛靠着「字母哥」安特托昆博（Giannis Antetokounmpo）猛攻10分带领下，首节打完以32比18领先活塞。

公鹿第2节率先打出一波8比0攻势，前锋密道顿（Khris Middleton）钟响前45秒三分远投命中，拉大双方分差，安特托坤博随后空手切入上篮破网，帮助球队半场打完以70比41大幅领先对手。

公鹿后卫布莱索（Eric Bledsoe）第3节8分20秒时运球上篮得分，扩大两队分差至31分，主场的活塞试着反攻，但公鹿进攻火力让活塞防守端无法招架，只能望尘莫及，终场活塞以106比126输球，苦吞近期5连败。

公鹿总教练巴登霍泽（Mike Budenholzer）说：「上半场的表现令人印象深刻，我想我们在下半场也打得不错。我们过去两天精力十足，但这并不永远能和表现出色画上等号，（全明星）休息后的首场比赛总有许多正面成果。」

安特托昆博此役缴出33分、16篮板外加4助攻表现，队友密道顿则有28分、8篮板和3助攻成绩。

© 2020 AFP