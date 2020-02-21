尼加拉瓜反对党宣称 领导人之一遭枪手击毙

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（法新社尼加拉瓜马纳瓜20日电） 尼加拉瓜反对党自由公民党今天宣称，51岁的自由公民党领袖之一罗培兹（Jose Lopez）在尼加拉瓜东北部遭枪手杀害。自由公民党正计划25日和部分政党成立反对派联盟。

自由公民党（Ciudadanos por la Libertad，CxL）发表声明指出，罗培兹17日晚间在穆路库库镇（Mulukuku）遭3名持枪男子绑架并杀害。穆路库库位于尼加拉瓜首都马纳瓜（Managua）东北方约250公里处。

罗培兹的遗孀瓦尔加斯（Tomasa Vargas）说，她怀疑这是一宗「政治犯罪」。

包括自由公民党在内的一群尼加拉瓜政党，正计划组成反对派联盟，为明年大选铺路。而尼加拉瓜执政党「桑定民族解放阵线」（FSLN）则尚未排除让总统奥蒂嘉（Daniel Ortega）寻求第3度连任的可能性。

奥蒂嘉原是反叛游击队英雄，自2007年起执政迄今。批评者指控他在尼加拉瓜实行高压独裁统治。

人权团体表示，尼加拉瓜2018年数场反政府示威活动遭到镇压，死亡人数超过300人。（译者：陈家伦/核稿：张正芊）

© 2020 AFP