美初选超级星期二将登场 民主党参选人造势拉票

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（法新社拉斯维加斯20日电） 美国民主党总统候选人提名资格角逐者结束激烈辩论后，重返竞选行程造势拉票。较晚投入初选的前纽约市长彭博在辩论会首次登场就遭对手穷追猛打，显得有点招架不住。

未来两周美国将有16州举行初选投票，左倾大炮联邦参议员桑德斯（Bernie Sanders）利用辩论会巩固领先优势，民主党初选进入紧张新局势。

同党竞争者想把桑德斯从目前的领先优势中拉下，同时对付迅速崛起的彭博（Michael Bloomberg），反映在民主党内第9场、同时也是今年选战到目前为止炮火最猛烈的辩论会中。

共和党籍总统川普评论彭博说：「有史以来最差劲的辩论表现」。

这次辩论会的时间点，就在内华达州22日的初选投票前夕。此外，包括人口众多的加州和德州在内的14州即将在3月3日「超级星期二」举行初选。

「超级星期二」意指这天有多个州同时举办总统候选人初选投票，对选情影响特别大。

彭博今天前往将在3月3日举行初选的犹他州造势，他说这次辩论会的「真正赢家」是川普，因为像桑德斯之流的民主党人积极推动左倾政策，而非建立一个广泛的联盟。

彭博说：「倘若我们选择一位显然是诉诸小众的参选人，像是桑德斯，将是一个致命错误。」

走中间路线的联邦参议员克罗布查（Amy Klobuchar）前往科罗拉多拉票，她目前在全国民调名列第6，面临关系到去留的一周。桑德斯则前往拥有众多代表人票的加州造势，他在这里的民调大幅领先。

前总统欧巴马的首席竞选策士艾克塞罗德（David Axelrod）表示，彭博在辩论会上表现失利，对桑德斯来说是好消息；联邦参议员华伦（Elizabeth Warren）的强劲表现则显示她仍是不容忽视的对手。

© 2020 AFP